Reprodução: Instagram/@meghan Meghan Markle com os filhos

Meghan Markle utilizou as redes sociais, no último domingo (28), para publicar fotos ao lado de seus filhos, Archie e Lilibet. Os dois são frutos do relacionamento da ex-intérprete com o príncipe Harry.

A duquesa de Sussex dividiu o momento em família com os internautas: no registro, ela aparece em uma plantação de flores ao lado das crianças. O menino e a garota têm, respectivamente, 5 e 3 anos.

“Amor de domingo… com meus amores pequenos”, escreveu a ex-atriz na legenda da publicação. Desde 2018, Markle é casada com o filho da princesa Duana. Em janeiro, a dupla deixou a Família Real.

Antes de se juntar à realeza britânica, a artista tinha uma carreira no audiovisual. Um de seus maiores sucessos é a série Suits, na qual Meghan interpretou a personagem Rachel Zand por sete temporadas.

Veja fotos: