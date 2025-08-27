Reprodução Instagram @oficialandressa_ Bruno Silva e Andressa Marinho

Andressa Marinho, ex-esposa do atleta Bruno Silva, usou as redes sociais para expor o rompimento com o jogador de futebol. A mulher ainda acusou o jogador do Rio Branco-ES de não apenas a ter traído, como também de agredi-la.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas. Disque 180 para denunciar.

"Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito para que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que, por causa do câncer, teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher", começou em comunicado publicado na web.





"Mas ele, homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas, no sábado, junto com os colegas do clube. E eu não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida. E pra ele? Desejo força, vai precisar", acrescentou.

Casada com Bruno Silva desde 2017, Andressa Marinho teve dois filhos frutos da relação. O primogênito Bruno Júnior, de cinco anos, e o pequeno Paolo, que tem apenas cinco meses. Segundo ela, na gestação do primeiro filho, sofreu agressões vindas do então marido.

"Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem lindo, muitas vezes. Apanhei, inclusive, grávida do meu primogênito. Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família", expôs.

"Bruninho é apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles", concluiu.

O outro lado

O iG Gente tentou contato com Bruno Silva sobre as acusações feitas por Andressa Marinho, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço permanece aberto para manifestação, e o conteúdo será atualizado caso haja posicionamento.

Foi feita uma tentativa de contato via Instagram, mas, por se tratar de uma conta privada, a plataforma informou: "Essa conta não pode receber sua mensagem porque não aceita novas solicitações de contato de todos". O jogador não se pronunciou publicamente sobre o caso.