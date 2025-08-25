Reprodução Instagram @nattan/ X @qgdopop Nattan é criticado após oferecer dinheiro para homem trair namorada

Nattan, de 27 anos, virou alvo de críticas em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter. Isso porque o namorado de Rafa Kalimann, com quem espera a primeira filha, desembolsou R$ 1 mil para um homem trair a namorada.



Assista:

EITA! Nattan oferece R$1 mil para fã trair a namorada e show termina na separação do casal. pic.twitter.com/fp40h4YlMd — QG do POP (@QGdoPOP) August 23, 2025





O momento ocorreu durante o show realizado por ele na Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS). Na ocasião, o cantor conversou com o espectador e fez a proposta financeira, acatada pelo rapaz comprometido.





O homem ainda fez sinais para a namorada, dizendo que dividiria a quantia financeira com ela. A mulher, no entanto, se mostrou contrária e gritou que terminaria o relacionamento, caso o namorado a traísse com outra moça no meio do evento.

O rapaz estava sem camisa e ignorou o pedido da companheira. Ele resolveu beijar uma desconhecida em cima do palco. Enquanto a traição acontecia, Nattan entoava versos da canção "Pense Em Mim", de Leandro e Leonardo.

A mulher traída cumpriu com o que prometeu e colocou um fim no namoro. "Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tom", iniciou ela na web.

"Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele", acrescentou, fazendo um pedido para que os internautas não atacassem o ex-namorado.

Repercussão negativa

Nattan também foi criticado em plataformas de interação virtual por oferecer dinheiro para o homem trair a namorada. "Não consigo entender o motivo de fazer isso", disse uma no X, antigo Twitter. "Completamente sem noção esse cantor", completou outra. "Desnecessário essa atitude do Nattan", pontuou ainda uma terceira.