Nattan é criticado após oferecer dinheiro para homem trair namorada

Nattan, de 27 anos, virou alvo de críticas em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter. Isso porque o namorado de  Rafa Kalimann, com quem espera a primeira filha, desembolsou R$ 1 mil para um homem trair a namorada.

O momento ocorreu durante o show realizado por ele na Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS). Na ocasião, o cantor conversou com o espectador e fez a proposta financeira, acatada pelo rapaz comprometido.


O homem ainda fez sinais para a namorada, dizendo que dividiria a quantia financeira com ela. A mulher, no entanto, se mostrou contrária e gritou que terminaria o relacionamento, caso o namorado a traísse com outra moça no meio do evento.

O rapaz estava sem camisa e ignorou o pedido da companheira. Ele resolveu beijar uma desconhecida em cima do palco. Enquanto a traição acontecia,  Nattan entoava versos da canção "Pense Em Mim", de Leandro e Leonardo.

A mulher traída cumpriu com o que prometeu e colocou um fim no namoro. "Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tom",  iniciou ela na web.

"Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele", acrescentou, fazendo um pedido para que os internautas não atacassem o ex-namorado.

Repercussão negativa

Nattan  também foi criticado em plataformas de interação virtual por oferecer dinheiro para o homem trair a namorada. "Não consigo entender o motivo de fazer isso", disse uma no X, antigo Twitter. "Completamente sem noção esse cantor", completou outra. "Desnecessário essa atitude do Nattan", pontuou ainda uma terceira.

