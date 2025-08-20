Reprodução Instagram @gabiluthai @bianchi Gabi Luthai e Teo Teló

Gabi Luthai e Teo Teló emocionaram os fãs na última terça-feira (19), quando usaram as redes sociais para anunciar uma novidade aguardada pelos internautas que acompanham o casal em plataformas como Instagram e Facebook.



O casal, que já é pai do pequeno Pietro, revelou qual o sexo do bebê que estão esperando. Eles mantiveram o segredo guardado desde julho deste ano, quando vieram a público anunciar que estavam à espera do segundo filho.





Por meio de um vídeo, os pais de segunda viagem mostraram que estão esperando outro menino. “Nosso baby 2 é… bênçãos do Senhor, alegria que não cabe em nós! Seja bem-vindo, meu amor!”, escreveu a cantora na legenda da postagem.

Assista:





O chá revelação contou com a presença de familiares e amigos próximos de Gabi e Teo. Dentre os famosos, estavam a cantora Lexa, a atriz Thais Fersoza e o cantor e compositor Michel Teló.

Nos comentários da postagem, algumas celebridades reagiram ao anúncio. "Deus abençoe, que venha com muita saúde! Parabéns, lindona", disse Elana. "Amo vocês e amo esse bebê cheio do Espírito Santo", declarou Lexa. "Nosso mundo azul é maravilhoso, mamãe! Rainha da casa", prosseguiu a dupla Maria Cecília e Rodolfo.

Relembre

Em fevereiro de 2024, Gabi Luthai veio a público contar que sofreu um aborto espontâneo; ela estava esperando gêmeos. "Eu tive um sangramento no meio de um restaurante. Eu estava sentada e eu senti escorrer um líquido. Na hora eu levantei e corri para o banheiro, quem passou por isso sabe, vem aquela sensação de 'tô perdendo meu bebê'.", pontuou.

"Quando completei 12 semanas eu voltei para fazer o ultrassom e a gente viu que um dos bebês não tinha evoluído, então realmente eu tive uma gestação gemelar por um período de tempo que não ao certo dizer... Deus, eu te entreguei, se for para evoluir os dois, eu vou ficar feliz, se for para evoluir um, eu vou ficar feliz também... E se eu tiver que perder, eu vou ficar triste, mas vou te entender também. Minha conversa com Deus sempre foi assim", contou à epóca.