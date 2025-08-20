Reprodução/Instagram Simaria

Simaria, conhecida por sua presença marcante nos palcos, também acumula momentos controversos na televisão. Ao longo dos anos, a cantora chamou atenção por atitudes e declarações que geraram repercussão entre público e mídia. Confira cinco participações que ficaram na memória dos telespectadores.

1. Soco em Fábio Porchat

Simaria participou do programa "Que História É Essa, Porchat?" e acabou protagonizando um dos momentos mais comentados da semana. Para ilustrar uma visita a um benzedeiro, a artista deu um soco no apresentador Fábio Porchat, gesto que gerou desconforto entre o público. A cantora esclareceu depois que a ação havia sido combinada com o apresentador.

2. Polêmica sobre intolerância religiosa

Ainda no mesmo episódio, alguns telespectadores interpretaram de forma equivocada um relato sobre a visita ao benzedeiro como intolerância religiosa. A assessoria de Simaria afirmou que a cantora não tinha preconceito e que a história era contada de forma pessoal, destacando que sua avó também praticava a benzedura.

3. Entrevista ao Domingo Espetacular

Em participação no Domingo Espetacular, Simaria comentou detalhes da vida pessoal e carreira. Apesar de manter um tom mais contido, suas declarações geraram comentários nas redes sociais, reforçando a imagem de uma artista direta e intensa. A cantora falou sobre o desgaste na parceria com a irmã, mencionando episódios de conflitos e divergências que marcaram os últimos anos da dupla. A entrevista trouxe à tona detalhes do fim da parceria, incluindo tensões em shows e gravações.

4. Conflito com Simone no "Programa do Ratinho"

Durante a gravação do Programa do Ratinho, Simaria e Simone tiveram uma discussão que acabou sendo divulgada em áudio. Meses depois, a cantora comentou a situação em entrevistas, gerando repercussão negativa e intensificando rumores sobre o fim da dupla.

5. Aparição surpresa em show da irmã

Após o fim da parceria com Simone, em outubro de 2022, Simaria apareceu de surpresa em shows que estavam programados apenas para a irmã. A ação dividiu opiniões entre fãs e gerou comentários sobre o clima nos bastidores em diferentes emissoras de TV.