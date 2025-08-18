Instagram Sheron Menezzes anuncia morte do irmão e desabafa em rede social

Sheron Menezzes anunciou nesta segunda-feira (18) a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, de 36 anos. A atriz publicou uma foto com ele e desabafou sobre a dor da perda. " Um pedaço de mim foi arrancado ", escreveu. O motivo da morte não foi informado.

A declaração foi feita em uma publicação nas redes sociais. Sheron relembrou momentos vividos ao lado do irmão e emocionou seguidores com palavras de despedida.

Na mensagem, Sheron contou que esteve ao lado de Draiton até o último instante. " Eu estava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… Eu estava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar ", escreveu.

A atriz também falou sobre a dor do luto. " Ninguém se prepara para sentir uma dor assim. Eu implorei a Deus que te trouxesse para mim, eu queria tanto esse irmão. Ele te mandou ", declarou.

Na sequência, ela agradeceu pela convivência que teve com Draiton. " Hoje, agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos. Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… Um pedaço de nós ", afirmou.

Sheron prometeu cuidar da mãe após a perda. " Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre ", completou.

A publicação recebeu mensagens de apoio de amigos e fãs. " Meus sentimentos, querida ", escreveu Cinnara Leal. " Meu abraço apertado em você, minha amiga, e em toda família ", disse Marcos Veras.

Outros colegas também demonstraram solidariedade. " Meus sentimentos. Que Deus possa confortar o seu coração e de sua família ", comentou Carol Fugolari. " Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Meus sentimentos, força !", publicou Fábio Boaventura.