Sean Kingston é condenado a 3 anos e meio de prisão por fraude

O cantor Sean Kingston, foi condenado a três anos e meio de prisão por fraude eletrônica de aproximadamente US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões). A sentença foi divulgada pela Associated Press e pela NBC South Florida nesta quinta-feira (15).

Sean, cujo nome verdadeiro é Kisean Anderson, havia sido considerado culpado em março, ao lado da mãe, Janice Turner. Em julho, ela recebeu pena de cinco anos, sendo três em regime de liberdade condicional.

A dupla foi presa em maio de 2024, durante uma operação da SWAT em uma mansão no sul da Flórida, após acusações de roubo e fraude.

Segundo os promotores, Sean e a mãe adquiriram veículos de luxo, joias e outros produtos usando documentos falsificados e transferências bancárias que nunca foram processadas, acumulando mais de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,3 milhões) em bens.

Os advogados do cantor tentaram converter a pena em prisão domiciliar, alegando que o crime não envolvia violência, mas o pedido foi negado.

Sean Kingston ficou conhecido mundialmente em 2007, quando lançou o hit Beautiful Girls, que alcançou o topo das paradas. Na sequência, emplacou músicas como Me Love, Fire Burning e Eenie Meenie, em parceria com Justin Bieber. Seu último álbum, Road to Deliverance, saiu em 2022.