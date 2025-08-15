X/Reprodução Bell Marques passa mal ao final de corrida em Fortaleza

O cantor Bell Marques, de 72 anos, teve um mal-estar na manhã desta sexta-feira (15) enquanto participava de uma corrida na Avenida Beira Mar, em Fortaleza.

A “Corrida 100% Você” é promovida por uma empresa ligada ao próprio artista e reuniu fãs e corredores.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Bell apresenta sinais de indisposição ao cruzar a linha de chegada dos 10 quilômetros. Ele foi amparado por outros participantes que estavam próximos.

Pouco tempo depois, o cantor usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs. Em vídeo, explicou que o mal-estar foi provocado por algo que comeu antes da prova.

"Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal. O estômago ficou ruim, mas deu tudo certo. A corrida foi linda e eu já tô indo pro palco de novo", afirmou.

Apesar do susto, Bell Marques garantiu que está bem e manteve a agenda de shows.