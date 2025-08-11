Instagram/Reprodução Cristiano Ronaldo pede Georgina em noivado com anel milionário

Georgina Rodríguez revelou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (11), que foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo e aceitou o pedido.

Em uma declaração, ela escreveu: “Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas”, e mostrou a impressionante aliança que recebeu do craque.

O anel, com um diamante oval monumental no centro, ladeado por pedras triangulares menores, imediatamente chamou a atenção dos seguidores do casal, que lotaram a publicação de elogios e mensagens de felicitações.

Segundo a revista ¡HOLA!, a joia é uma peça rara e exclusiva. O diamante central, que ocupa quase todo o dedo anelar de Georgina, mede cerca de dois centímetros e pode pesar entre 40 e 45 quilates.

Seu valor estimado varia entre U$ 6 e 25 milhões de euros (R$ 37,9 milhões e R$ 158 milhões na cotação atual), dependendo da pureza das pedras.

Georgina e Cristiano se conheceram em 2016, quando ela trabalhava em uma loja da Gucci em Madri. De vendedora, passou por funções como babá, empregada doméstica e camareira antes de ganhar destaque ao lado do jogador.

Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos: dois meninos e três meninas. Entre eles estão Alana Martina, f ilha que tem com Georgina, e Bella Esmeralda, que nasceu em 18 de abril de 2022.