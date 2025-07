Reprodução/Instagram Bisneta de criadora do brigadeiro rebate fama do morango do amor

Em um momento em que o morango do amor ganha as redes sociais, a jornalista Christiane Pelajo, de 54 anos, usou as redes para defender um clássico da confeitaria brasileira: o brigadeiro. Bisneta de Heloísa Nabuco de Oliveira, a criadora do doce, Pelajo destacou a história e a tradição por trás da iguaria.

A publicação fez referência a um vídeo recente do humorista Fábio Porchat, que brincou com a popularidade do morango do amor, chamando-o de "morango do ódio" e elogiando o brigadeiro como um doce "que respeita".





Christiane concordou com o comentário e acrescentou: "Você está certíssimo, Fábio Porchat! Morango do amor é bonito, trendy, combina com internet. Mas o brigadeiro… Ah, o brigadeiro já chegou com tudo resolvido. Sem filtro. Sem ring light. Sem precisar se provar."





Uma história de família e tradição

O brigadeiro foi criado em 1945 por Heloísa Nabuco de Oliveira, bisavó materna de Christiane. Confeiteira especializada em casamentos e eventos, Heloísa inventou o doce para homenagear o então candidato à Presidência da República, brigadeiro Eduardo Gomes, que estaria presente em um dos eventos que ela atendia.

"A minha bisavó sempre foi chamada de vovozinha pela família. Ela inventou o doce para um casamento onde estaria presente o brigadeiro Eduardo Gomes. Decidiu homenageá-lo batizando o novo doce com o nome de brigadeiro. A receita original era um pouco diferente da atual, mas bastante semelhante. Tenho muito orgulho de dizer que a inventora do brigadeiro era a minha bisavó" , contou Christiane.

Orgulho e reconhecimento

Nas redes sociais, a jornalista compartilhou seu orgulho pelo legado familiar, escrevendo: "O meu coração transborda doçura e história familiar! Minha bisavó, a incrível mulher que criou esse doce, deixou um legado que nos conecta a cada mordida."

Seguidores celebraram a revelação. "Invenção melhor do que o avião", brincou um.

Outro comentou: "Que alegria! Eu já conhecia a história, mas não sabia que se tratava da sua vovozinha! Um VIVA a ela e sua criação, que tanto nos orgulha!"