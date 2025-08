Reprodução Fã desmaia no palco durante show de Katy Perry em Detroit

Katy Perry interrompeu o show da " The Lifetimes Tour " em Detroit, nos Estados Unidos, neste domingo (3), após uma fã desmaiar no palco. McKenna, jovem convidada para cantar “ The One That Got Away ”, passou mal, momentos antes do início da música.

Katy Perry stopped the show when a fan faints right in front of her until she was okay❤️ pic.twitter.com/JuqSBEHer2 — kanishk (@kaxishk) August 4, 2025

Katy se ajoelhou ao lado da fã e permaneceu no local até a chegada da equipe médica. A cantora também liderou uma oração pedindo pela recuperação de McKenna e garantiu que ela estava bem pouco depois do ocorrido.

O incidente aconteceu quando Katy chamou quatro fãs para subir ao palco. McKenna, que usava uma saia azul brilhante, se emocionou e acabou desmaiando. “ Querido Deus, oramos pela McKenna. Que ela volte com tudo, ainda melhor e mais iluminada. Amém ”, disse a artista durante a prece.

Após o socorro, Katy seguiu o show e confortou o público, afirmando: “ A McKenna está bem, viu? ”. A cantora ainda dedicou a performance do hit à jovem e gritou seu nome ao fim da música, arrancando aplausos da plateia de 13 mil pessoas.

Katy comentou o momento ao retomar a apresentação. “ É muita coisa. Às vezes a gente é muito corajosa e sobe no palco, mas pode ser muito para aguentar. Eu entendo. ”

Turnê segue com apresentações no Brasil em setembro

O show em Detroit marcou a 13ª apresentação da etapa norte-americana da " The Lifetimes Tour ", iniciada em abril, na Cidade do México. A agenda segue nesta semana com shows em Toronto, nos dias 5 e 6 de agosto.

A turnê mundial de Katy Perry termina em dezembro, com o último espetáculo em Abu Dhabi. Antes, a artista desembarca na América do Sul, incluindo três apresentações inéditas no Brasil.

As datas confirmadas são 14 de setembro no festival The Town, em São Paulo; 16 de setembro na Ligga Arena, em Curitiba; e 19 de setembro na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.