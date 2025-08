Reprodução Instagram/ TikTok @brandiglanvilleofficial Brandi Glanville

Conhecida pela trajetória no reality show "Real Housewives of Beverly Hills", a ex-modelo Brandi Glanville se tornou assunto em plataformas de interação virtual, como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter.

O motivo? Ter revelado que sofreu queimaduras na face após utilizar creme depilatório. Segundo ela, o cosmético não foi usado para depilação, mas para tentar matar um parasita que estaria alojado no rosto dela.





Por meio da web, ela compartilhou os impactos do produto químico. Áreas como queixo, nariz e bochecha ficaram completamente vermelhas, uma reação adversa depois do uso do creme. "Eu sei que estou atraente", ironizou ela.

A ex-participante do reality televisivo internacional apontou que o intuito era matar um suposto parasita, chamado por ela como "Caroline", que estaria fazendo com que o rosto dela "derretesse".

Por que isso aconteceu?

As manchas vermelhas surgiram no rosto de Brandi Glanville pelo uso inadequado do creme depilatório. Isso porque, ao invés de removê-lo em menos de sete minutos, a ex-modelo usou o produto por um período superior ao indicado.

"Truques de beleza. Eu fiz sete minutos e estou pegando fogo, então não faça sete minutos. Isso também queimou a pele solta dos meus braços e custou sete dólares", contou ela.

Relembre

Desde dezembro de 2024, Brandi tem ganhado destaque nas redes sociais ao expor o tratamento contra um parasita alojado no rosto dela. Ela, inclusive, chegou a ser hospitalizada em virtude dos sintomas causados pelo quadro.

“Minha cabeça e pescoço não se mexeram por quatro horas esta manhã. Eu não conseguia sair da cama. Liguei para o 911, fiz uma viagem adorável na ambulância e agora estou neste lugar incrível depois de ficar quatro horas sentada em uma cadeira de rodas na sala de espera”, pontuou à época, por meio do X, antigo Twitter.