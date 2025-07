Divulgação O cantor Ozzy Osbourne, vocalista

Os fiéis - e roqueiros - presentes na missa da última segunda-feira (28), no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia (MG), foram surpreendidos ao escutarem um padre citar o nome de Ozzy Osbourne, entre as pessoas lembradas durante a missa de sétimo dia.

Um fã que estava no local fez questão de registrar o momento e compartilhar nas redes sociais. As imagens mostram o padre lendo alguns nomes, entre eles o do lendário do rock.



"E na missa hoje que alguém pediu oração de sétimo dia para o Ozzy Osbourne" , dizia a legenda.

As iamgens viralizaram nas redes socias causando furor entre os internautas. "Faltou mencionar o apelido: “príncipe das trevas” 😂😂😂", brincou um deles. "O jeito que ele falou, acho que nem ele se ligou kkkk", observou uma outra. "👏legal ele também é um filho de Deus🙌", afirmou um terceiro.

Ozzy morreu aos 76 anos em 22 de julho. Ele lutava contra a doença de Parkinson desde janeiro de 2020. Ele deixou sua esposa, a empresária Sharon Osbourne, e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot.

Na última terça-feira, uma multidão de fãs se reuniram pelas ruas de Birmingham, na Inglaterra, para se despedir do cantor. O corpo do vocalista do Black Sabbath, seguiu em cortejo pelas ruas de sua cidade natal, antes do funeral reservado apenas para familiares e amigos próximos aos cantor.

O tributo passou pela Broad Street até a ponte Black Sabbath e o banco que homenageia o grupo, onde milhares de fãs deixaram mensagens, flores e outras homenagens para o astro do metal.

repridução/instagram Ozzy deixa sua esposa, a empresária Sharon, os filhos Kelly, Jack, genros e netos