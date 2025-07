Reprodução/TikTok Katy Perry





Katy Perry levou um susto enquanto fazia um show da turnê Lifetime , no estádio Chase Center, em São Francisco, na California. Durante a performance, a cantora estava sentada em um suporte de borboleta voadora quando ele repentinamente apresentou defeito no ar, fazendo com que ela quase caísse na plateia.

O momento foi registrado por fãs que estava no local. No vídeo, ela aparece cantando a música "Roar" enquanto está pendurada no suporte em movimento. Em determinado momento, ele se inclina repentinamente e cai levemente, fazendo-a escorregar no assento.

Katy então para de cantar no meio da letra enquanto os espectadores horrorizados assistem de baixo.

Visivelmente assustada, ela segura no suporte e checa se os fios segem presos. Ela levanta a mão, aparentemente sinalizando que está bem, enquanto continua a cantar a música.