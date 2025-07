Reprodução Instagram @joao_igoroficial João Igor em foto na web

O cantor gospel João Igor recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (31). Ele estava internado desde a última quarta-feira (30), quando foi baleado na perna e no braço em uma ocorrência policial. O caso aconteceu no Terminal Rodoviário Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

"Está tudo bem. Agradeço o carinho de todos e as orações que pedi a todos vocês", começou ele, que saiu acompanhado de Fernanda Ganzarolli da instituição hospitalar; eles viralizaram ao surgirem cantando juntos em um vídeo publicado na web.





"Quero agradecer ao hospital, que deu atenção para mim. Já agradeci a Deus e é isso. Amanhã eu vou estar me pronunciando e falando o que aconteceu", completou o músico, que pretende detalhar a situação aos fãs em breve.

"Agora, vou descansar com a minha família. Muito obrigado pelas orações e por vocês que vieram aqui brigar essa luta comigo. Para quem me conhece sabe que nós somos 'pureza'. A inveja existe, mas Deus é mais", acrescentou João.

Entenda o que aconteceu

Reprodução Instagram @joao_igoroficial João Igor sai do hospital de cadeira de rodas e se encontra com Fernanda Ganzarolli





Na quarta-feira (30), no Terminal Rodoviário Barra Funda, em São Paulo, João Igor foi baleado, sendo atingido no braço e na perna. De acordo com testemunhas, o cantor e o irmão dele se envolveram em um conflito com um policial.

A Sala de Imprensa da PM não detalhou as circunstâncias do caso, mas confirmou que o episódio tinha o envolvimento de um policial militar. João estava viajando para Bauru, município do interior de São Paulo, onde faria um show.

De acordo com informações divulgadas pela defesa do irmão do cantor na web, João Igor realizava uma videochamada com a namorada no momento em que foi abordado por um policial militar.

Ainda segundo a defesa, o agente se levantou com a intenção de pegar o celular, e o irmão do cantor tentou intervir, colocando a mão à frente. Foi nesse momento que o policial já estaria com a arma em mãos e efetuou o disparo, segundo ele.

O iG Gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que forneceu novas informações em relação ao caso.

"As polícias Civil e Militar investigam uma abordagem ocorrida na tarde de quarta-feira (30) em um ônibus rodoviário, no terminal rodoviário da Barra Funda, que resultou em um policial militar e um homem de 26 anos feridos. A PM foi acionada após o policial, que havia embarcado no ônibus com destino a Bauru, perceber cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros", diz a SSP-SP.

"Durante a abordagem, os suspeitos entraram em luta corporal com o agente, e os três caíram da escada do veículo. Nesse momento, houve disparo da arma do policial, que atingiu um dos homens. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro da Santa Casa. O policial sofreu ferimentos na mão e recebeu atendimento na UPA da Lapa. O outro passageiro não se feriu e foi encontrada na sua bolsa substância com características semelhantes à maconha", pontua.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, perícias serão realizadas. "Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial, lesão corporal e localização/apreensão de objeto", finaliza.