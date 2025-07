Reprodução Ex-Real Madrid surge nu em gravação de podcast e causa polêmica

O ex-jogador Sergio Carrallo, de 30 anos, chamou atenção ao surgir nu durante a gravação do podcast da esposa, Caroline Stanbury. O episódio foi ao ar no dia 24 de julho e mostrou o ex-atleta do Real Madrid ao fundo, sem perceber que estava sendo filmado.

O caso aconteceu durante o programa “ The Beauty Tips I Never Told Anyone! | Uncut & Uncensored ”, comandado por Stanbury. O vídeo, publicado sem cortes, exibiu Carrallo entrando no ambiente sem cueca e circulando atrás da apresentadora, o que surpreendeu os internautas.

No registro, Carrallo aparece de costas, completamente nu do quadril para baixo, enquanto a esposa segue a gravação. Em determinado momento, ele se abaixa, revelando ainda mais o corpo para a câmera. Depois, veste um short amarelo, pega o celular e deixa o local.

Caroline, conhecida pelo reality Real Housewives of Dubai , não interrompeu a gravação e também não editou a cena para removê-la. O trecho ganhou repercussão nas redes sociais, acumulando milhares de comentários.

Entre os fãs, houve quem encarasse a situação com bom humor. “ Não acredito que o bumbum dele apareceu para todos ”, disse uma internauta. “ Ele tem uma bunda de respeito ”, elogiou outra.

Apesar das reações positivas, parte do público desconfiou da naturalidade do episódio. “ Isso foi planejado. Ela fez isso só pelos likes. Qualquer coisa por atenção ”, opinou um usuário. Outro comentou: “ Eu acho que ele sabia, mas só fingiu ser estúpido ”.

Veja o momento: