Divulgação Cena do filme "Ainda Estou Aqui"

Dirigido por Walter Salles, o aclamado "Ainda Estou Aqui" voltou a se destacar em premiações audiovisuais. Dessa vez, a produção nacional vencedora do Oscar de Melhor Filme Internacional se consagrou no Prêmio Grande Otelo 2025.



Na premiação, considerada a mais importante da cinematografia brasileira, o filme disputava 16 categorias. Ao todo, venceu 13. O evento ocorreu na última quarta-feira (31), na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro.





Confira os prêmios arrematados pelo longa:

Melhor Trilha Sonora

Melhor Figurino

Melhor Direção de Arte

Melhor Maquiagem

Melhor Som

Melhor Efeito Visual

Melhor Direção de Fotografia

Melhor Montagem

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Atriz de Longa-Metragem

Melhor Ator de Longa-Metragem

Melhor Direção

Melhor Longa-Metragem

Discursos

Reprodução Instagram - 23.1.2024 Selton Mello, Walter Salles e Fernanda Torres

Ganhadora do Globo de Ouro, Fernanda Torres discursou no evento após ter arrematado a categoria de Melhor Atriz de Longa-Metragem. "E eu sinto que eu dei a volta ao mundo estando de volta aqui, com o Walter. Quero agradecer ao Walter, meu irmão, que me deu essa oportunidade. Eu já estou há dois anos com a Eunice Paiva, e ela virou uma segunda natureza minha", declarou.

Em seguida, Selton Mello agradeceu a oportunidade de ter vivenciado o protagonista Rubens Paiva. "Walter, obrigado por ter me chamado para fazer um filme tão importante. Obrigado a família Paiva por ter me acolhido e ter achado que eu era a pessoa certa para fazer Rubens Paiva", disse.

"Quando o filme estreou em Veneza, eu tive a sensação de que o filme era o corpo do Rubens. E, de uma certa maneira, eu emprestei o meu corpo para esse corpo que nunca voltou. Então, é muito tocante receber esse prêmio. É a minha primeira indicação por esse trabalho", completou Selton Mello, que venceu como Melhor Ator de Longa-Metragem.

O diretor Walter Salles também exaltou a potência do filme e destacou que foram, pelo menos, sete anos de dedicação para a elaboração da obra, inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. "Foram sete anos para chegar até aqui e, como diz a Nanda, valeu a pena", finalizou.