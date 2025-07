Reprodução/Instagram Maurício Silveira chocou público em peça com nudez

O ator e produtor Mauricio Silveira, de 48 anos, conhecido por sua extensa carreira no teatro e na televisão, encontra-se em coma induzido após complicações decorrentes de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. A informação foi divulgada pela família do artista em suas redes sociais, onde pediram orações e energias positivas para sua recuperação.

Com mais de 20 peças teatrais no currículo e participações em novelas da TV Globo e Record, Silveira é uma figura atuante no meio artístico. Entre seus trabalhos de destaque está a peça "Pasolini no Deserto da Alma", dirigida por Francis Mayer, que gerou polêmica devido a cenas de nudez frontal do ator Leo San, seu parceiro de cena. A montagem, que chegou a provocar discussões na plateia durante sua temporada no Rio de Janeiro em 2024, reforçou a reputação do ator por projetos ousados.





Além do teatro, Silveira marcou presença em produções televisivas como "Cobras & Lagartos", "Sete Pecados", "Paraíso Tropical" e "Insensato Coração", todas exibidas pela Globo. Na Record, integrou o elenco de "Balacobaco" e, mais recentemente, da novela "Reis" (2024).

CEO da MS Produções Artísticas, empresa que oferece oficinas teatrais e audiovisuais, Mauricio também se dedica à escrita e ao ativismo digital. Nas redes sociais, compartilha reflexões sobre arte e autoconhecimento e já publicou livros como "Amor que Cura" e e-books como "E Você, Bebe o Quê?" e "Não Caia na Lábia de Machos Escrotos".





Estado de saúde preocupa fãs e colegas

De acordo com a nota divulgada pela família, o ator passou por uma cirurgia inicial para a retirada do tumor, mas sofreu complicações no pós-operatório, necessitando de uma nova intervenção. Para controlar uma infecção, os médicos optaram por mantê-lo em coma induzido.

"Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa" , diz o comunicado.

A família ainda agradeceu o apoio recebido: "Agradecemos profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele".