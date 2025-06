Instagram/@sabrinacarpenter Sabrina Carpenter anuncia álbum anuncia álbum

A cantora e compositora Sabrina Carpenter confirmou nesta quarta-feira (11) o lançamento de seu próximo álbum de estúdio, intitulado "Man's Best Friend", com estreia marcada para o dia 29 de agosto.

A notícia veio durante uma live descontraída no Instagram, onde a artista apareceu folheando discos icônicos de nomes como Donna Summer, ABBA e Dolly Parton, antes de revelar a capa provocante de seu novo trabalho.

Na imagem divulgada no teaser, Carpenter aparece em uma pose ousada: de quatro, com uma mecha de cabelo puxada por alguém vestindo calça preta, uma escolha visual que já está dando o que falar nas redes sociais.

O projeto chega após o sucesso de "Manchild", primeiro single do novo disco, lançado na semana passada. A faixa, escrita em parceria com Jack Antonoff e Amy Allen, estreou com força total e rapidamente conquistou o topo das paradas do Spotify tanto nos Estados Unidos quanto globalmente.

A música foi acompanhada por um videoclipe de estética cinematográfica, dirigido por Vania Heymann e Gal Muggia.

"Man's Best Friend" será o sétimo álbum da carreira de Carpenter e chega praticamente um ano após o lançamento de "Short n' Sweet", que dominou as paradas em agosto de 2024.

O álbum anterior rendeu à cantora seis indicações ao Grammy, incluindo suas primeiras vitórias nas categorias "Melhor Álbum Vocal Pop" e "Melhor Performance Solo Pop" por "Espresso", um dos três hits que ultrapassaram a marca de um bilhão de streams no Spotify.

Além do novo álbum, Carpenter também se prepara para retomar a estrada com a segunda etapa da turnê "Short n’ Sweet". Com todos os ingressos esgotados, os shows começam em 23 de outubro, em Pittsburgh, e passam por grandes cidades como Nova York, Nashville, Toronto e Los Angeles.

Destaque para as cinco noites no Madison Square Garden e as seis apresentações na Crypto.com Arena, onde a turnê será encerrada em 23 de novembro.