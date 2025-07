Reprodução/Instagram Mãe do rapper Oruam se despedaça após prisão do filho

A prisão do rapper Oruam, de 24 anos, durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, comoveu familiares e fãs. Nesta quarta-feira (23), a mãe do artista, Márcia Gama, usou as redes sociais para expressar sua dor e angústia diante da situação do filho.

Em um desabafo emocionado, Márcia descreveu a noite anterior à prisão como uma das mais difíceis de sua vida.





"A dor que sinto no meu coração… só Deus sabe. Por um momento, senti como se tivesse perdido a batalha" , escreveu.

Ela relatou o desespero ao ver Oruam sendo levado: " Quando vi meu filho naquele carro, indo para um lugar frio, solitário — um lugar que não desejamos nem para o pior inimigo, imagine para um filho — meu coração se despedaçou."

A mãe não escondeu o desejo de proteger o filho, mesmo reconhecendo seus erros.

"Naquele momento, se me desse o direito, eu trocaria de lugar com ele. Não para encobrir o erro que ele fez, mas porque eu sou mãe. E mãe faria isso", confessou.

Márcia admitiu a gravidade dos atos do filho, mas destacou que ele não deve ser julgado apenas por isso.

"Sim, o erro dele foi grave. Reprovável. Mas quem nunca errou? Todos ali erraram. A diferença é que o erro dele carrega um peso maior. Há um histórico, e olhares prontos para julgar antes de entender" , desabafou.

Ao final, ela fez um apelo por justiça, mas deixou claro que não vê Oruam como um criminoso.

"Como mãe, só peço que a justiça seja feita. Que ele pague pelo que fez, mas que pague como um jovem que errou, não como um bandido — porque ele não é!", afirmou.

Relembre o caso

Nesta quarta-feira (23), a Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, conhecido como Oruam, após audiência de custódia. O artista foi indiciado por sete crimes, incluindo associação ao tráfico de drogas, resistência e lesão corporal.

O caso ocorreu na noite de segunda-feira (21), em frente à residência do músico no Joá, bairro de alto padrão na zona oeste da capital fluminense. Segundo relatos policiais, Oruam e um grupo de amigos teriam impedido agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de cumprir um mandado de apreensão contra um adolescente suspeito de integrar uma facção criminosa.

Conforme as autoridades, os envolvidos agrediram os policiais verbalmente e arremessaram pedras contra a viatura. Um dos homens teria se refugiado dentro da casa do rapper, levando os agentes a adentrarem o imóvel para efetuar a prisão. Oruam e os demais fugiram do local, mas o artista se entregou no dia seguinte na Cidade da Polícia.