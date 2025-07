Reprodução/Instagram Hulk Hogan estrelou reality show familiar na TV

A trajetória de Hulk Hogan, ícone da luta livre profissional, ultrapassou os ringues e chegou à televisão com o reality show "Hogan Knows Best", exibido pelo canal VH1 entre 2005 e 2007. A produção, que acompanhava o cotidiano da família do astro do wrestling, conquistou audiência e gerou até um spin-off, mas também foi marcada por polêmicas que culminaram em seu cancelamento.

A vida da família Hogan em cena

O programa mostrou Hogan como um pai protetor, especialmente em relação à filha Brooke, então uma adolescente aspirante à cantora. A dinâmica familiar incluía a esposa Linda, mais tolerante, e o filho Nick, que sonhava em seguir os passos do pai no wrestling.





Apesar do tom descontraído, o reality não escondia os desafios enfrentados pelo ex-lutador, como suas inúmeras cirurgias devido aos anos de carreira no esporte. Em cena, Hogan revelou ter perdido os dentes seis vezes e fraturado o nariz em doze ocasiões.

Controvérsias e fim do programa

O cancelamento da série veio após uma sequência de eventos turbulentos. Em 2007, Nick Hogan se envolveu em um grave acidente de carro em Clearwater, deixando seu amigo com lesões cerebrais permanentes. O incidente resultou em prisão e condenação para Nick, abalando a imagem da família.

Na mesma época, o casamento de Hulk e Linda entrou em colapso. Linda pediu o divórcio após 24 anos, alegando traição por parte do wrestler com uma amiga de Brooke, Christiane Plante. O término foi acompanhado de disputas financeiras e pela revelação de que Linda havia iniciado um relacionamento com um jovem 29 anos mais novo.

Legado e spin-offs

Mesmo após o fim de Hogan Knows Best, a franquia continuou com Brooke Knows Best (2008–2009), focado na vida independente da filha do casal. No entanto, o spin-off durou apenas duas temporadas.