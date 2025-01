Foto: Picasa / Creative Commons Coldplay na Índia: show será transmitido pela Disney+





O Coldplay realizará um verdadeiro megashow na Índia, em dois dias, que terá sua transmissão na plataforma de streaming Disney+ no próximo domingo (26).

Os shows seerão parte integrante da turnê Music Of The Spheres e será realizado no Estádio Narendra Modi, em Ahmadabad, com capacidade para 132 mil pessoas. Serão duas apresentações da banda liderada por Chris Martin: 25 e 26 de janeiro.





Além disso, o Coldplay está preparando a exibição de A Film For The Future , que terá sua estreia mundial em 22 de janeiro. A produção é assinada por Bem Mor, que já havia trabalhado com Chris Martin e Beyoncé para o clipe de Hymn For The Weeknd , lançado originalmente em 2016.