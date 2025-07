Instagram/Reprodução Rafa Kalimann exibe barriguinha em vídeo romântico com Nattan

Rafa Kalimann encantou os seguidores ao compartilhar, nesta terça-feira (15), um vídeo cheio de afeto ao lado do namorado, o cantor Nattan.

Grávida de Zuza, sua primeira filha, a influenciadora aparece usando um biquíni vermelho enquanto relaxa com o amado em um lago, em clima de tranquilidade e muito chamego.

No registro, Rafa surge deitada na água ao lado de Nattan. Ao longo do vídeo, os dois trocam gestos carinhosos, abraços e beijos, momentos que fizeram a web suspirar.

Na legenda, a ex-BBB escreveu : "A sobrinha de vocês tá crescendo rápido demais", fazendo referência carinhosa à filha que está a caminho.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e se surpreenderam com o tamanho da barriga da futura mamãe. Nattan também reagiu à publicação com uma declaração: "Como é gostoso viver cada momento com vocês. Amo vocês", escreveu o cantor.

Gravidez

Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram que estão esperando seu primeiro filho juntos em um vídeo emocionante publicado no Instagram.

A influenciadora e ex-BBB surpreendeu o parceiro lendo uma carta , onde primeiro se declarou ao parceiro e, em seguida, revelou a gravidez.

As imagens mostram Nattan visivelmente surpreso e emocionado ao ouvir a declaração de Rafa e, principalmente, ao entender que se tornará pai . " Você tá grávida? ", repete ele, várias vezes no vídeo.

Nattan também lê um texto para Rafa se declarando para companheira e mostrando que já suspeitava que ela estivesse grávida. No texto ele revela um possível nome para o bebê em homenagem a sua avó: Zuza .

A cena da revelação conquistou rapidamente os fãs do casal, gerando uma onda de mensagens de carinho e felicitações pelos futuros papais.

O momento compartilhado segue para o ultrassom do bebê, exibindo as imagens do exame. É possível ouvir os batimentos do coração do bebê.