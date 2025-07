Instagram/Reprodução Azealia Banks acusa Conor McGregor de assédio e expõe nudes

A cantora Azealia Banks usou suas redes sociais para acusar o lutador de MMA Conor McGregor de assédio. Em publicações no X (antigo Twitter), a artista afirmou que o atleta enviou imagens íntimas sem consentimento e tornou públicas conversas privadas em que, segundo ela, McGregor também a teria ameaçado.

O lutador já responde na Justiça a duas acusações formais de abuso sexual: uma supostamente ocorrida em um hotel em 2018 e outra durante as finais da NBA de 2023, em Miami.

Nas publicações, Azealia compartilhou supostos nudes enviados por McGregor, nos quais ele aparece completamente nu em frente ao espelho.

"Como você envia fotos do pau todo torto para uma mulher e depois ameaça ela para não contar a ninguém?" , escreveu a artista, marcando diretamente o perfil do lutador: "Você sabe quem c******* eu sou? Isso é proibido".

Além das imagens, a cantora também divulgou capturas de tela de mensagens privadas, incluindo uma em que McGregor teria dito: "Não seja uma X9, porque todos os X9 são descobertos".

X/Reprodução cantora Azealia Banks acusa lutador de MMA Conor McGregor de assédio

Em outra, Azealia mostra uma imagem na qual o lutador aparece com o pênis amarrado a um halter, acompanhado da frase: "Levantando peso".

A artista também ironizou a suposta pretensão de McGregor de disputar a presidência da Irlanda. "Você quer me assediar com esse pau de fazendeiro de batata e depois me ameaçar para eu não contar? Você não estava tentando ser o presidente da Irlanda?" , provocou.

McGregor é noivo de Dee Devlin, com quem mantém um relacionamento desde 2008. O casal tem quatro filhos: Conor Jr., Croia Mairead, Rian e Mack.