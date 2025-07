Instagram/Reprodução Irmã de Zé Felipe diz que não ficou triste com separação

Jéssica Beatriz Costa, irmã do cantor Zé Felipe, comentou de forma direta e sem rodeios a separação do irmão com a influenciadora Virginia Fonseca.

Ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, foi questionada por um seguidor se havia ficado triste com o fim do casamento. A resposta foi objetiva:

“Não (fiquei triste). Não fiquei triste nem com a minha (separação), vou ficar com a dos outros? A gente tem que ser feliz. O que é da porta para dentro de casa, só o casal na sua intimidade é que sabe o quê acontece", afirmou.

Jéssica, que se separou do ator Sandro Pedroso em 2020 após seis anos de relacionamento, comparou o episódio do irmão com sua própria experiência.

Para ela, decisões desse tipo devem ser respeitadas, já que só os envolvidos conhecem a realidade do relacionamento.

O fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia foi anunciado no dia 27 de maio, após cinco anos juntos. Pais de três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas 10 meses, o casal afirmou na ocasião que o término foi amigável e que seguirão mantendo uma boa convivência pelo bem das crianças.

Em nota conjunta, o ex-casal reforçou que não houve briga ou crise momentânea e negaram rumores de que a separação seria parte de uma estratégia de marketing.