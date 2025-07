Reprodução Instagram @alok @romananovais Romana Novais e Alok

Romana Novais, de 34 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (10) para mostrar aos fãs o destino internacional escolhido por ela para aproveitar alguns dias de descanso. A influenciadora está em Ibiza, ilha na Espanha, ao lado do marido, Alok, de 33.

"O meu lugar favorito no mundo? Do seu lado. Te amo!", escreveu ela como legenda de um vídeo no qual surge dançando coladinha ao lado do companheiro. A publicação foi feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual Romana acumula mais de cinco milhões de seguidores.



Nos comentários da postagem, que superou a marca de 3 milhões de visualizações, os fãs rasgaram elogios ao casal. "Imagina estar com a pessoa há anos e ter essa química. Perfeitos demais", disse uma internauta na rede de Mark Zuckerberg.





"Lindos", destacou uma segunda. "Viva o amor", declarou uma terceira. "Querido diário, hoje eu conheci a inveja", brincou uma quarta. "Daqui a pouco o terceiro bebê chega", torceu ainda um quinto; Romana e Alok já são pais de Raika e Ravi.

Da música à arte cênica

Conhecido na indústria fonográfica internacional pela atuação como DJ, Alok vivenciou um novo desafio profissional na última quinta-feira (10). O músico foi convidado pela Globo para uma participação especial no remake de "Vale Tudo".

No folhetim das nove, adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Leonor Bassères, Aguinaldo Silva e Gilberto Braga, Alok interpretou ele mesmo. O DJ foi contratado para tocar no casamento de Afonso (Humberto Carrão) e Maria de Fátima (Bella Campos); ele ainda recebeu investidas da grande vilã Odete Roitman (Debora Bloch).

Odete dando em cima do Alok 🗣 #ValeTudo pic.twitter.com/l7nZorL7AZ — Vale Tudo (@valetudo2025) July 11, 2025