Instagram Carolina Dieckmmann posa de biquíni em Búzios durante comemoração

Carolina Dieckmmann , de 46 anos, publicou nesta quinta-feira (10) uma série de fotos em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. A atriz curte viagem ao lado da família para celebrar o aniversário de 50 anos do marido, Tiago Worcman, com quem mantém relacionamento desde 2007.

A postagem foi feita nas redes sociais, onde Carolina reuniu registros do passeio e compartilhou uma legenda poética sobre o momento. “ Dois dias pedaços de algumas famílias formando uma um aniversariante no meio -meio século- coisa imensa sol, nuvens, sudoeste, baleias imaginárias, barco e terra firme, pessoas e amor... buzios, julho de 2025 .”

Nas imagens, Carolina apareceu com dois modelos de biquíni. O primeiro traz estampa de folhas marrons sobre fundo branco, com detalhe de pedra verde entre os seios e saia combinando. O segundo é rosa-choque, com amarrações diagonais e argola dourada ao centro.

Carolina recentemente alterou a grafia do sobrenome para Dieckmmann.

A artista não revelou por quanto tempo permanecerá em Búzios, mas indicou nos posts que a viagem foi planejada como pausa para curtir o momento em família. O casal tem um filho juntos, José, nascido em 2007.