Instagram Carolina Dieckmmann exibe boa forma de biquíni rosa em praia do Rio

A atriz Carolina Dieckmmann aproveitou a manhã ensolarada desta quarta-feira (9) para curtir a praia no Rio de Janeiro e chamou atenção nas redes sociais. Aos 46 anos, a atriz publicou fotos e vídeos de biquíni rosa, exibindo boa forma e visual alinhado ao estilo " Barbie core ", tendência que aposta em tons vibrantes de rosa.

A publicação movimentou os seguidores no Instagram, que elogiaram o visual da artista. No ar como Leila, na novela Vale Tudo , Dieckmmann aparece em selfies diante do espelho e registros nas areias cariocas com o mar ao fundo. A atriz também compartilhou vídeos destacando a silhueta.

Além das imagens do dia de sol, Carolina comentou recentemente a decisão de mudar a grafia do sobrenome. “ Botei um M no meu nome; porque harmonia mesmo é andar de acordo com o coração ”, escreveu. Ela passou a assinar como " Dieckmmann " após orientação de um numerólogo.

A atriz contou que o profissional identificou uma sequência numérica que, segundo ele, causava travas na comunicação. “ Sou muito curiosa nesses assuntos de astrologia, numerologia, dos mistérios da vida ”, disse. A mudança faz parte de uma nova fase pessoal e profissional.

Em junho, ela já havia publicado outras fotos de biquíni, justificando a postagem mesmo em um dia chuvoso. “ Só porque tá chovendo no Rio, eu decidi voltar no rolo da câmera e trazer meu ‘findi’ quentinho pro feed... ”, comentou na legenda.