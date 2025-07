Reprodução/Instagram O rei Charles foi visto com um olho vermelho ao receber o presidente francês Emmanuel Macron e Brigitte Macron no Castelo de Windsor

Durante o encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama Brigitte Macron, nesta segunda-feira (8), no Castelo de Windsor, o rei Charles III chamou atenção por um detalhe incomum: seu olho direito estava visivelmente avermelhado.

Acompanhado da rainha Camilla, do príncipe William e de Kate Middleton, o monarca de 76 anos participou normalmente da cerimônia oficial de boas-vindas, que incluiu guarda de honra, carruagem e um almoço formal. No entanto, muitos notaram a vermelhidão ocular nas fotos do evento.

Segundo uma fonte do Palácio de Buckingham, o rei sofreu um rompimento de vaso sanguíneo no olho, conhecido como hemorragia subconjuntival.

“É apenas uma daquelas coisas” , explicou o porta-voz, reforçando que não há relação com o tratamento contra o câncer que o rei vem enfrentando desde o ano passado.

Apesar de chamar atenção, a condição é considerada inofensiva. Pode surgir após um espirro ou tosse mais forte e tende a desaparecer espontaneamente em uma ou duas semanas."



Ainda em plena retomada de sua agenda pública, Charles manteve todas as atividades protocolares do dia e deve participar, ainda nesta noite, de um banquete de Estado no Salão de São Jorge, onde fará um discurso ao lado de Macron.