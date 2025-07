Reprodução Instagram @brunogagliasso Bruno Gagliasso faz tatuagem na Tailândia

Bruno Gagliasso, de 43 anos, usou as redes sociais no último domingo (6) para anunciar aos fãs que estava fazendo uma nova tatuagem. Dessa vez, o desenho não foi feito nos métodos mais recorrentes, em estúdios profissionais com máquinas, mas por um mestre espiritual com uma agulha guiada à mão.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 21 milhões de seguidores, o ator detalhou o momento. O procedimento ocorreu na Tailândia, destino internacional onde Gagliasso decidiu viajar com a esposa, Giovanna Ewbank.





"Primeira tatuagem feita na Tailândia, de forma tradicional. Sem máquina. Sem pressa. A agulha guiada à mão por um mestre espiritual, que entoava mantras enquanto cada linha era traçada na minha pele", começou.

"Foi mais que uma tattoo — foi um ritual. Uma experiência profunda, intensa, sagrada. Uma memória que vou levar na alma. Obrigado, Visut Srirattana", completou o artista.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank surpreenderam o público ao revelar que estavam na ilha de Koh Samui, na Tailândia. O local serviu como ambientação para a terceira leva de episódios do célebre seriado "The White Lotus".

Apostando em um tom satírico e disruptivo, a série está disponível no catálogo da HBO Max. "Comer, rezar e amar com você. Tudo isso nos cenários de White Lotus", brincou Ewbank na ocasião.