Emily Codik/The Washington Post Jornalista americano se acidenta no Rio e elogia SUS após atendimento

O jornalista americano Terrence McCoy, do The Washington Post , se acidentou durante uma viagem em família a Paraty, no Rio de Janeiro, e recebeu atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O acidente ocorreu quando a tampa do porta-malas do carro caiu sobre sua cabeça, provocando ferimentos e desmaio. McCoy foi socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, onde recebeu todos os cuidados médicos sem precisar pagar nada.

Em um artigo publicado no dia 29 de junho, McCoy compartilhou sua experiência com os leitores do jornal americano. No texto, ele conta que ficou tonto, ensanguentado e pensou como um típico cidadão dos Estados Unidos: " Quanto isso vai me custar? ". Após exames de imagem, seis pontos na cabeça e a medicação necessária, ele concluiu: " US$ 0 ".

McCoy vive no Brasil há seis anos e estava acostumado a usar a rede privada. O acidente, no entanto, o levou a um hospital público, e a experiência o fez repensar o acesso à saúde em seu país de origem. “ A saúde é um direito básico no Brasil, consagrado na Constituição ”, escreveu. “ Cada um dos seus 215 milhões de cidadãos, além dos 2 milhões de residentes estrangeiros, tem direito a atendimento gratuito naquele que se tornou o maior sistema público de saúde do mundo ”.

No relato, ele destaca que nem precisou apresentar seguro saúde ou documentos. O filho, que também passou mal durante a viagem, foi atendido e medicado da mesma forma. “ Minha admissão inesperada em um hospital público brasileiro serviu como uma espécie de aprendizado sobre um sistema fundamentalmente diferente ”, refletiu o repórter.

Ao elogiar o SUS, McCoy também aproveitou para criticar o sistema americano, que ele considera inacessível e caro. “ Em um momento em que a assistência médica continua sendo uma das questões mais controversas em Washington, a experiência no Brasil me mostrou um caminho possível ”, afirmou.

Ele explicou a importância de um sistema que considera a saúde um direito, e não um privilégio. “ No Brasil, o atendimento médico é gratuito e garantido pela Constituição. Nos Estados Unidos, esse pensamento ainda é radical ”, escreveu McCoy no texto publicado pelo Washington Post.

Apesar da admiração, o jornalista reconhece os desafios enfrentados pelo SUS. “ O sistema está longe de ser perfeito. Pacientes esperam em longas filas por atendimento especializado. Legisladores o deixam subfinanciado. Trabalhadores entram em greve rotineiramente ”, ponderou.

Durante a pandemia, segundo ele, o sistema chegou ao limite. “ Os hospitais começaram a recusar pacientes, gerando cenas de desespero em todo o país ”, escreveu. Ainda assim, McCoy reforça que, diante de um trauma, o SUS funcionou — e sem custo algum.