Pai vence concurso de sósia de Pedro Pascal e ganha burritos por um ano

George Gountas, morador do Brooklyn, foi levado pela família neste domingo (15) a um concurso de sósias de Pedro Pascal e acabou vencendo a disputa. O evento ocorreu no restaurante Son Del North, no Lower East Side, em Nova York, e premiou o vencedor com US$ 50 e burritos gratuitos por um ano.

A revelação aconteceu em reportagem do New York Post . A esposa de Gountas, Jenny Gania, contou que as comparações com o ator começaram ainda na época de Game of Thrones .

“ Foi quando ouvimos isso pela primeira vez ”, disse ela. “ Depois algumas crianças começaram a comentar também. Quando vimos o concurso, eu disse: ‘É o Dia dos Pais. Você tem que ir. Vai ser seu presente’ .”

Gountas superou quase 30 concorrentes e foi coroado o mais parecido com o astro chileno, conhecido por papéis em The Mandalorian , Game of Thrones e The Last of Us . O evento atraiu fãs e curiosos, e o vencedor agora vira sensação entre amigos e vizinhos.

Concurso surgiu após comentário de Pedro Pascal

A ideia do concurso surgiu após Pedro Pascal afirmar, em 2023, que não havia boa comida mexicana em Nova York. A chef Annisha Garcia, do Son Del North, rebateu: “ Ficamos, tipo: ‘Como assim não tem comida mexicana boa em Nova York? Nós estamos aqui’ ”.

Wim Shih, sócio do restaurante, explicou que a iniciativa buscou espalhar leveza em tempos difíceis. “ Há tanta tristeza no mundo agora, e queríamos ser um pouco de sol hoje no meio disso tudo ”, declarou.

O evento atraiu participantes diversos, inclusive um concorrente que vestia uma camiseta com os dizeres “ Protect the Dolls and all Immigrants ”. A frase faz referência ao apoio público de Pascal à irmã trans, Lux Pascal.

de Pedro Gabriel