Laís Seguin Oasis lança nova versão da clássica música ‘Up In The Sky’





Depois de muita espera, os fãs do Oasis tem muito o que comemorar! Nesta terça-feira (27), os irmãos Liam e Noel Gallangher anunciaram em suas redes sociais que após 15 anos de separação, o grupo britânico voltou.





Durante a madrugada do último domingo, os rumores da possível volta começaram a pipocar nas redes sociais, já que eles postaram o mesmo clipe curtinho em seus perfis com a data "27.08.24" acompanhada do horário "8am".

Após muito mistério, eles anunciaram que não só estava de volta como também liberaram uma série de datas por shows por todo o Reino Unido. “É isso, está acontecendo. Ingressos à venda neste sábado, 31 de agosto. Datas: Cardiff Principality Stadium - 4/5 de julho. Manchester Heaton Park - 11/12/19/20 de julho. London Wembley Stadium - 25/26 de julho e 2/3 de agosto. Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium - 8/9 de agosto. Dublin Croke Park - 16/17 de agosto", dizia o comunicado.

Os fãs da dupla foram à loucura nas redes sociais, após o anúncio. "É real", disse um. "Me beslica para saber que eu não estou sonhando!"; brincou outro. "Isto é a história acontecendo, aqui e agora, isto é a história", pontuou um terceiro.

A trajetória da banda Oasis

Os irmãos Gallangher ficaram famosos há 30 anos, com o álbum "Definitely Maybe". Apesar de todo o sucesso, os dois decidiram seguir por caminhos diferentes após uma briga.

A briga mais famosa dos irmãos foi em 2009, durante o festival de música Rock en Seine, em Paris na França em que eles entraram em conflito durante a apresentação.

A banda que surgiu em 1991, na garagem da casa deles em Manchester, tem hits como "Don't Look Back in Anger", "Wonderwall" e "Champagne Supernova".