Instagram Influencer posta foto com Vini Jr. e alimenta rumores de affair

A influenciadora Isabella Ladera publicou uma foto ao lado de Vini Jr., de 24 anos, e reacendeu rumores de um possível affair com o jogador do Real Madrid. O registro foi compartilhado nesta quinta-feira (3), nos Stories do Instagram, com a legenda: “ Da Venezuela para o mundo ”.

O clique foi feito no mesmo dia em que os dois foram flagrados saindo juntos de um restaurante em Miami. A informação havia sido revelada no início da semana, quando um vídeo do encontro viralizou nas redes sociais e aumentou a especulação sobre o relacionamento.

Vini Jr. comenta live da influenciadora com emoji de coração

Além da imagem, fãs notaram que o atacante brasileiro assistiu a uma live recente de Isabella e interagiu com um emoji de carinha apaixonada. O gesto reforçou os rumores de proximidade entre os dois, já que o jogador costuma ser mais discreto sobre a vida pessoal.

A imagem compartilhada mostra os dois sorrindo e próximos, o que bastou para movimentar os seguidores dos dois perfis. Vini Jr., que está de férias após a temporada europeia, foi visto com frequência em eventos nos Estados Unidos nos últimos dias.

Quem é Isabella Ladera?

Isabella Ladera tem 25 anos, é venezuelana e mora em Miami. No Instagram, acumula mais de 5,3 milhões de seguidores e costuma publicar fotos de viagens, looks de praia e treinos de academia. No TikTok, compartilha vídeos de dança e cenas do dia a dia.

Ela também já participou de videoclipes de artistas como Mike Towers e Danny Ocean. Além de influenciadora, trabalha como modelo e tem forte presença em eventos esportivos, principalmente no verão norte-americano.

Mãe de Mía Antonella, nascida em 2020, Isabella mostra frequentemente momentos ao lado da filha nas redes sociais. Em entrevistas, já comentou sobre o desafio de conciliar maternidade com a rotina profissional.