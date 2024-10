Key Alves posa em clima de romance com o sertanejo Bruno Rosa em alto-mar A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves compartilhou nesta quarta-feira (23) uma sequência de fotos românticas ao lado de seu namorado, o cantor sertanejo Bruno Rosa. Os cliques foram divulgados em suas redes sociais, mostrando momentos de carinho e cumplicidade do casal. A postagem rapidamente chamou a atenção dos fãs, que encheram os comentários […]O post Key Alves posa em clima de romance com o sertanejo Bruno Rosa em alto-mar apareceu primeiro em EGOBrazil.

Key Alves posa em clima de romance com o sertanejo Bruno Rosa em alto-mar