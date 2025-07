Reprodução X, antigo Twitter @HenriAmancio| Globo Eduardo Costa surge com "rosto de Xuxa" em vídeo feito com IA

Após Anitta debutar "um novo rosto", chegou a vez de outro famoso ganhar destaque em plataformas de interação virtual por um motivo semelhante. Trata-se de Eduardo Costa, que apareceu com o "rosto da Xuxa" em um vídeo feito por inteligência artificial.



Assista:

o eduardo costa está a dois passos de se transformar na xuxa pic.twitter.com/4sAbgnb21m— luscas (@luscas) July 3, 2025





Nesta quinta-feira (3), internautas começaram a espalhar esse conteúdo e muitos não notaram que se tratava de uma montagem. Isso porque o cantor passou por procedimentos estéticos, como transplante capilar, harmonização facial e lipoaspiração.





"Todo mundo acreditando. Inclusive, eu", escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. "Não acredito que era mentira, eu saí mandando pra todo mundo da família", acrescentou outra internauta na rede social de Elon Musk.

"Eu achei que ele tinha ido no mesmo cirurgião da Anitta", completou um terceiro, em referência às intervenções feitas pela funkeira recentemente. "Meu Deus, a IA realmente é o mal do século", avaliou ainda uma quarta.

Transplante

Um dos procedimentos mais repercutidos do vocalista foi o transplante capilar, principalmente depois dele aparecer publicamente com a cabeça raspada. Ele explicou o motivo de não usar nenhum adereço na cabeça durante as apresentações.

"Não ponho boné no show porque acho que as pessoas têm que saber. Fiz o negócio e não preciso ficar escondendo. Se está feio ou bonito, o importante é o show, são as músicas, a interação. Não estou ali preocupado com a minha aparência", disse nas redes sociais à época.