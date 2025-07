Reproduçao TV Globo Paulinho da Viola

Paulinho da Viola, de 82 anos, foi internado no Rio de Janeiro para passar por um procedimento cirúrgico, com o intuito de remover um cisto. A cirurgia já estava agendada e ocorreu na Casa de Saúde São Vicente, conforme informado pela assessoria do artista na última quarta-feira (2).



Embora parte dos fãs tenha se preocupado em relação ao processo de recuperação do músico, a equipe afirmou que ele não deve passar muito tempo na unidade hospitalar. Pelo contrário, o esperado é que ele ganhe alta logo.





"O procedimento foi tranquilo, ele já está no quarto e deve ter alta muito em breve", pontua o comunicado. A agenda de compromissos artísticos deve ser retomada no início de agosto. Já no dia 2 do próximo mês, Paulinho da Viola deve se apresentar no Rio, caso a recuperação ocorra conforme o esperado.

"Paulinho fez uma cirurgia eletiva para retirada de um cisto. Nada preocupante. Tudo programado para esse momento de intervalo da turnê. O ultimo show foi no dia 28/6 no Espaço Unimed, e o próximo será no dia 2 de agosto no Rio, na Marina da Gloria" , explica a asessoria.

Músico notável no Brasil, Paulinho da Viola também se destacou pela atuação na indústria fonográfica internacional, principalmente pelas modernizações estilísticas que trouxe para o samba. As letras e melodias das canções interpretadas por ele se tornaram hits.