Instagram/Reprodução/@giovannaantonelli Giovanna Antonelli posa de biquíni

Giovanna Antonelli encantou os seguidores ao publicar, nesta quinta-feira (3), fotos de sua viagem à Capadócia, na Turquia.

A atriz está curtindo as férias ao lado do marido, o diretor Leonardo Nogueira, com quem é casada desd e 2009, e dos filhos Pietro, fruto do relacionamento com Murilo Benício, e as gêmeas Sofia e Antônia.

Em meio ao cenário exótico da região, conhecida por seus famosos balões coloridos e formações rochosas únicas, a atriz surgiu de biquíni e refletiu sobre a experiência.

“Capadócia parece sonho, mas é real. Céu pintado de balões, pedras que contam história, silêncio. É como se o tempo parasse só pra você respirar mais fundo. Coração leve e a certeza de que a magia existe e tem endereço" , escreveu na legenda da publicação.

Os registros renderam uma enxurrada de comentários nas redes. “Travou meu iPhoneeeeee! MARAVILHOSAAAAAAA”, elogiou uma fã. “Você é absurda de lindaaaa!!! E que paraíso, ein?”, comentou outra.

Os cliques de Giovana, que também é conhecida por ser intérprete da icônica delegada Helô, de "Salve Jorge" (2012), foram publicados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 20,5 milhões de seguidores.

Fora da Globo

Após emplacar mocinhas e vilãs na líder em audiência, Giovanna Antonelli encerrou o contrato de exclusividade que tinha com o canal.

Agora, a artista trabalha por obra certa. Ela, inclusive, participou de "Beleza Fatal", novela da Max. A atriz estava cotada para retornar à emissora em "Rosa dos Ventos", folhetim das nove de Gloria Perez, que foi cancelado pelo canal.