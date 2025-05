Reprodução Instagram @giovannaantonelli |@viniciusmochizuki Giovanna Antonelli faz ensaio seminu

Giovanna Antonelli, de 49 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (15) para compartilhar um álbum com os fãs. Trata-se de um ensaio fotográfico no qual a artista, conhecida pela trajetória em novelas da Rede Globo, aparece seminua.





Os cliques foram publicados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 20,5 milhões de seguidores. Na legenda da postagem, que ultrapassou a marca de 140 mil curtidas, ela exaltou a feminilidade, que foi o tema do conjunto de fotos.



"Redescobrindo meus próprios universos. Porque arte é isso: se inspirar no passado, reinventar no presente e criar novas histórias. Como Vênus de Botticelli, inspiração desse ensaio fotográfico, que nos lembra que a força feminina é eterna, sensível e criativa — e como atriz, eu me reinvento em cada personagem, explorando a força e a essência de tantas mulheres", escreveu ela.





Em um dos registros, a intérprete da icônica delegada Helô, de "Salve Jorge" (2012), aparecia com as madeixas longas castanhas, que foram estendidas por um aplique. As fotos ficaram marcadas por uma iluminação avermelhada.

Nos comentários da publicação, os fãs rasgaram elogios a ela. "Jade está querendo pirar com nossa cabeça", brincou uma, em referência à personagem de Antonelli em "O Clone". "Linda", destacou outra. "Uma deusa é uma deusa", acrescentou ainda uma terceira.

Fora da Globo

Após emplacar mocinhas e vilãs na líder em audiência, Giovanna Antonelli encerrou o contrato de exclusividade que tinha com o canal. Agora, a artista trabalha por obra certa. Ela, inclusive, participou de "Beleza Fatal", novela da Max. A atriz estava cotada para retornar à emissora em "Rosa dos Ventos", folhetim das nove de Gloria Perez, que foi cancelado pelo canal.