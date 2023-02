Reprodução/ Instagram Bruna Unzueta

Bruna Unzueta usou o Instagram para fazer um desabafo. A apresentadora do podcast "PodDelas" foi furtada enquanto curtia o Carnaval de São Paulo. Ela afirmou que, por enquanto, está usando o celular do namorado Felipe Balaban.

“Eu só queria recuperar minhas coisas. Recuperar meu e-mail, meu Instagram, o Icloud… Sem meu celular eu não tenho acesso a nada, só ao Instagram que eu consegui por enquanto. Já estou fazendo o boletim de ocorrência online", iniciou.

Ela, então, lamentou o ocorrido: "Eu só sei que eu estou devastada. Eu sonhei com isso, sonhei hoje que eu fui roubada… Moço, se você estiver vendo isso vamos negociar um valorzinho. Eu só queria meu e-mail de volta, as minhas fotos”.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Em seguida, Bruna contou o que aconteceu: "gente saiu do trio elétrico, o show acabou. Deu nossa hora, a gente saiu do trio e fomos em direção a um lugar que a gente já conhecia. Passamos pela galera, e ali a mão aconteceu. Não sei como, a gente não percebeu”.

“E os bandidos estão tentando me dar golpe. Eu coloquei lá no Icloud: Iphone Perdido. Coloquei o número de celular, caso alguém achasse. Já recebi algumas mensagens com um número esquisito, falando que foi encontrado o meu celular. Colocaram uma mensagem com voz robotizada, e agora estão mandando mensagem com link pra mim clicar”, completou.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente