Reprodução/Instagram Gabriela Versiani publica álbum com Murilo Huff e Léo nas redes

A influenciadora Gabriela Versiani compartilhou nesta segunda-feira (1º) um álbum com fotos do mês de junho ao lado de Murilo Huff e Léo, filho do cantor com Marília Mendonça . A influenciadora publicou os registros em meio à disputa judicial pela guarda da criança, que teve novo desdobramento no mesmo dia, com a decisão favorável ao pai.

A postagem coincidiu com o dia em que Murilo participou de uma audiência com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. O cantor conseguiu a guarda provisória de Léo.

No carrossel, Gabriela aparece em diferentes situações: sessões de fotos, momentos de lazer, treinos, e cenas ao lado de Murilo e Léo.

“ Junho no meu rolo de câmera. Agora já começa a contagem regressiva… 1 mês para aniversário ”, escreveu ela na legenda.

A influenciadora também incluiu uma mensagem reflexiva sobre perdas.

“ A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, tu és tu. O que fomos um para o outro ainda o somo s”, diz o trecho compartilhado na publicação.

As imagens mostram o casal em clima romântico e registram Léo em momentos de descontração. O menino, de 5 anos, é fruto do relacionamento de Murilo com Marília, morta em um acidente aéreo em 2021.

A disputa judicial pela guarda da criança teve início após desentendimentos públicos entre Murilo e a avó materna, que se intensificaram com postagens indiretas nas redes sociais. O caso ganhou atenção e dividiu opiniões entre os fãs da cantora.

A audiência que definiu a guarda provisória para Murilo foi realizada na segunda-feira (30). Segundo informações divulgadas, a decisão judicial ainda é temporária e pode ser revista em etapas posteriores do processo.

Gabriela e Murilo assumiram o relacionamento em março.