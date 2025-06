Reprodução/Instagram Filho de Yudi Tamashiro supera cirurgia aos 40 dias; veja relato

O apresentador Yudi Tamashiro, de 32 anos, compartilhou nas redes sociais o delicado momento vivido por seu filho, Davi Yudi, de apenas 40 dias. O bebê foi submetido a uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com uma hérnia inguinal encarcerada.

O ocorrido

Na noite da última sexta-feira (27), Davi foi levado às pressas para o hospital após apresentar dor intensa e choro constante. Yudi relatou que notou um inchaço na virilha do recém-nascido, o que levou à descoberta da hérnia. Em seu relato, o cantor explicou que a condição é comum em bebês e ocorre quando parte do intestino se desloca para o canal inguinal devido a uma abertura que não se fechou completamente após o nascimento.

"No caso dele, o intestino ficou preso, causando dor e risco de complicações sérias, como má circulação e até necrose" , detalhou Yudi, que não escondeu a angústia diante da situação.





Fé e superação

Mesmo com o coração apertado, Yudi decidiu manter um compromisso religioso no mesmo dia da cirurgia. Em um culto, ele testemunhou que ouviu uma mensagem divina: "Vai. Enquanto você cuida da minha obra, Eu cuido da sua casa".

No caminho, recebeu a notícia que tanto esperava: a cirurgia havia sido um sucesso, e Davi estava bem, "vivo e sorrindo" . O apresentador compartilhou um vídeo emocionante do filho no colo da mãe, Mila Braga, já em recuperação.

"Eu sou pai há apenas 40 dias, mas parece que minha vida mudou por completo. Meu filho tomou anestesia geral e foi entubado com apenas 40 dias de vida. Só quem é pai ou mãe entende a dor de sentir que perdeu o controle", desabafou.





Agradecimento e recuperação

Yudi agradeceu pelas orações e apoio recebidos e afirmou que a experiência reforçou sua fé. "A cirurgia foi um sucesso, cumpri meu chamado e, através desse testemunho, o nome de Deus foi glorificado mais uma vez" , declarou.

Davi Yudi nasceu em 19 de maio, fruto do relacionamento de Yudi com a cantora Mila Braga. Esta não foi a primeira internação do pequeno, que já havia sido tratado por icterícia neonatal, comum em recém-nascidos.