Reprodução Instagram - 27.6.2025 Amado Batista e Cálita

Após boatos de traição e especulações de término, Cálita Franciele, de 23 anos, veio a público negar que estivesse atravessando uma crise no relacionamento com Amado Batista, de 74.

"Então, gente, eu quero deixar bem claro aqui da minha parte que estamos bem, estamos felizes. Inclusive, uma das frases que a gente tem trocado com muita frequência é que o nosso casamento parece que está cada dia melhor. Então, a gente está muito feliz, tá bom? Eu, do meu ponto de vista, estamos no auge, tá?", começou ela, por meio do Instagram.





"Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso. O pessoal juntou as duas coisas assim, ó, que casou direitinho, né? Meu sumiço e as palavras dele. Que, inclusive, ele falou com muita frequência e vocês resolveram pegar logo agora, né? Que bonito. Mas é isso, gente, eu estou na nossa casa aqui em Goiânia, está tudo bem", acrescentou.

Entenda

Em seguida, ela esclareceu a polêmica que ocorreu no show realizado pelo marido na última quarta-feira (25). Foi nesta apresentação que as especulações começaram, depois de declarações de Amado sobre ter ficado "solteiro" e "sozinho de novo".

"Sobre a questão do meu casamento, as palavras do Amado no show, gente, ele faz a introdução das músicas há 50 anos, tá? Ele sempre vem introduzindo as músicas. Inclusive, na outra parte, que ele introduz outra música e fala que não é de ficar, que é de namorar. Aí ele fala, inclusive eu casei e me apresento para o pessoal. É uma parte muito fofa do show", completou.

Relembre

Em março deste ano, Cálita Franciele se casou com Amado Batista. Os dois optaram por uma cerimônia intimista. Cálita ganhou destaque pela atuação como Miss Universe Mato Grosso 2024.