Reprodução/Internet Rodrigo Faro cuida de bebê reborn enquanto planeja novo projeto para TV

Rodrigo Faro protagonizou um momento que movimentou as redes sociais. Vera Viel, mulher do apresentador, compartilhou vídeos em que ele aparece cuidando de sua coleção de bebê reborn no sofá de casa.

Nas imagens, Rodrigo Faro troca fraldas de um dos bonecos e apresenta os outros para Vera, que não perdeu a chance de brincar: "Meu Deus, alguém precisa contratar o Rodrigo para ele fazer alguma coisa", disse, arrancando risadas. "Ele não para de cuidar dos bebês", completou.

O próprio ex-apresentador da Record entrou na brincadeira, aninhando um dos bonecos e comentando: "A cara do pai, ô". Vera Viel, surpresa com a nova mania do marido, disse: "Eu não sei mais o que fazer", disse.

Longe da televisão desde o fim do programa Hora do Faro (2014–2024), encerrado em dezembro na Record, Rodrigo Faro desenvolveu um novo projeto e apresentou a diferentes emissoras, mas as negociações não avançaram. Por conta disso, o comunicador decidiu adiar sua volta à TV e aproveitar o ano sabático para aprimorar o formato inédito.

Mesmo sem um contrato ativo, o apresentador segue recebendo pagamentos referentes às reprises de suas participações na Globo. "Do nada, tem lá: pagamento Globo. Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa, A Padroeira, toda hora. Todo mês, está pingando um negocinho da Globo. Não estou contratado da Globo, mas estou lá", declarou em entrevista à revista Quem.