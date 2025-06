Reprodução Instagram MC Estudante e Madu Paim

Madu Paim, ex-namorada de MC Estudante, usou as redes sociais na última segunda-feira (23) para acusar o rapper de tê-la agredido e ameaçado. Por meio do Instagram, ela ainda publicou um vídeo no qual ela é ameaçada por um homem segurando uma faca.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas





O autor das ameaças seria o musicista, segundo ela. "Eu me calei por muito tempo e passei por muitas ameaças, agressões, invasões ao meu domicílio, perseguição, violência sexual, violência doméstica, violência patrimonial e violência psicológica", começa Madu.





Paim ainda alega que outras quatro mulheres teriam sido vítimas do funkeiro. "Todas sofreram agressões, tentativa de homicídio e violência sexual" , afirma.

Ela alegou ter recorrido ao âmbito jurídico e insinuou que as demais mulheres que também o acusam fariam o mesmo. "Já tomei as medidas legais e outras pessoas também estão se encaminhando para isso", assegurou.





Outro lado

O iG Gente tentou contatar MC Estudante, mas todas as redes sociais, Instagram, X, antigo Twitter, e YouTube, estavam desativadas. A reportagem enviou um e-mail que seria da equipe do artista. O espaço segue aberto. Caso se manifeste, o texto será atualizado.