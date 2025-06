Reprodução/Instagram Cantor chocado: suspeito de feminicídio subiu em palco

O cantor Kelson Kizz usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (12) para expressar seu choque ao tomar conhecimento de que um homem que subiu ao palco durante seu show na noite anterior é o principal suspeito de assassinar a ex-namorada a facadas. O crime ocorreu na madrugada em Solânea, no Brejo paraibano, e chocou a região.





O que aconteceu

Durante uma festa em homenagem a Santo Antônio, o suspeito, identificado como Adailton Silva dos Santos, abordou a produção do evento alegando que faria um pedido de casamento. No entanto, ao chegar perto do cantor, mudou a versão e pediu ajuda para uma reconciliação pública com Vitória Régia Ferreira de Lima, de 32 anos, com quem havia terminado um relacionamento de dois meses. A vítima não compareceu ao palco.

Horas depois, câmeras de segurança registraram o momento em que Adailton atacou Vitória em uma rua da cidade. Ela tentou fugir, mas foi atingida por múltiplas facadas. Socorrida, não resistiu aos ferimentos. O suspeito inicialmente negou a autoria, mas acabou confessando diante das provas.

"Me sinto culpado, mesmo sabendo que não tinha o que fazer"

Em stories no Instagram, Kelson Kizz desabafou sobre o impacto da notícia: "Isso me deixou chocado. Estou desde às 7h sem dormir, sem pregar o olho. De alguma forma, a gente acaba se sentindo culpado, mesmo sabendo que não tinha o que fazer".

O artista destacou que o homem conhecia detalhes da vida da vítima e usou nomes de familiares durante o apelo no palco. "Ele subiu dizendo que era um pedido de casamento, mas na hora mudou para reconciliação. Tentamos amenizar, mas infelizmente o feminicídio aconteceu", lamentou.

Disque Denúncia

Em casos de violência contra a mulher, disque 180 ou envie mensagem ao WhatsApp da Central de Atendimento à Mulher: (61) 99656-5008. O serviço é gratuito e sigiloso.