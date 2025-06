Reprodução Luana Xavier lamenta morte de Juliana Marins em vídeo com homenagem

A atriz Luana Xavier usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para homenagear Juliana Marins , publicitária de 26 anos que morreu após sofrer uma queda durante trilha na Indonésia. A atriz publicou um vídeo ao lado da jovem e lamentou a perda com uma mensagem de carinho e despedida.

A publicação traz imagens das duas sorrindo em um dia de trabalho. “ Foi massa trabalhar com você, Juliana. E a sua luz foi capaz de unir pessoas do mundo inteiro que clamaram com muito afeto pelo seu retorno. Siga na luz! ”, escreveu Luana na legenda do vídeo.

Juliana desapareceu após cair durante uma trilha no Monte Agung, um vulcão ativo na Indonésia. Ela foi encontrada morta nesta manhã, segundo comunicado da família. “ Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu ”, diz a nota.

A jovem passou quatro dias presa na encosta do vulcão, em uma área de difícil acesso. Equipes locais e voluntários participaram das buscas. A notícia do desaparecimento mobilizou redes sociais, com campanhas internacionais pedindo apoio ao resgate.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana estava em viagem pela Ásia desde fevereiro. O mochilão incluía países como Filipinas, Vietnã e Tailândia, cujas experiências eram compartilhadas com frequência em suas redes sociais.

Formada em Publicidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ), Juliana também trabalhava como dançarina de pole dance. Amigos e seguidores destacavam sua alegria, disposição para viajar sozinha e coragem para explorar diferentes culturas.

Na publicação, Luana Xavier escreveu ainda: “ Ouçam a gargalhada gostosa da Juliana Marins, essa menina tão alegre, aberta para a vida, disposta a desbravar o mundo, mas que infelizmente deixou esse plano tão jovem. Todo o meu amor para vocês e minhas orações para que a Ju tenha uma passagem tranquila ”.