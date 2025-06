Reprodução Eliana, Tatá Werneck e mais: famosos cobram resgate de brasileira na Indonésia

Juliana Marins, de 26 anos, está desaparecida desde sexta-feira (20), após cair cerca de 300 metros durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia. A brasileira fazia um mochilão pela Ásia e participava de uma expedição com outros turistas e um guia local. Desde o acidente, familiares e amigos usam as redes sociais para mobilizar autoridades brasileiras e indonésias.

A comoção ganhou força no fim de semana, quando artistas com milhões de seguidores passaram a divulgar o caso. O principal pedido é por um resgate urgente, já que, segundo relatos da família, Juliana está ferida, imóvel e em uma área de difícil acesso. Até a tarde de domingo (22), não havia confirmação de que equipes de salvamento tivessem conseguido chegar até o local da queda.

Tatá Werneck lidera mobilização virtual por resgate urgente



A atriz Tatá Werneck foi uma das primeiras celebridades a se pronunciar sobre o desaparecimento de Juliana Marins. No Instagram, ela publicou o caso e pediu aos seguidores que compartilhassem a informação para chamar atenção das autoridades. “ Vamos fazer esse barulho, vamos postar para conseguir esse resgate para a Juliana ”, escreveu.

Tatá também criou um apelo coletivo: pediu que os seguidores fizessem o mesmo post que ela, incluindo o perfil @resgatejulianamarins. Segundo a artista, a mobilização é essencial para pressionar o Itamaraty e o governo da Indonésia a agirem com urgência.

Apesar de não conhecer Juliana ou a família dela, Tatá disse ter se sensibilizado com o caso. “ Por favor, depois vocês apagam quando tudo der certo, mas vamos fazer essa mobilização, por favor ”, completou a atriz em seus stories.

Eliana, Tainá Müller e outros artistas engrossam o coro



A apresentadora Eliana compartilhou nos stories o apelo por ajuda, reforçando o pedido de mobilização: “ Sigam e repassem. Ela e sua família precisam de nós ”. A publicação também destacou o tempo sem resgate: “ São mais de 50 horas aguardando o resgate ”.

Tainá Müller, que está na Indonésia, fez um relato nas redes sobre a situação local. “ A gente está muito preocupado. A comunidade brasileira está mobilizada. Queria muito apelar para o governo brasileiro para checar as informações que estão sendo divulgadas, porque a família dela falou que não chegou resgate ”, disse a atriz.

Outros artistas como Babu Santana, Douglas Silva e Túlio Gadêlha também se envolveram. Babu exigiu resposta imediata do Itamaraty. “ O governo brasileiro precisa agir com urgência. O Itamaraty precisa cumprir seu dever ”, afirmou.

Douglas Silva reforçou o apelo: “ Juliana precisa ser resgatada com vida. O tempo está passando e o perigo é real ”. Túlio Gadêlha foi além e acusou o governo da Indonésia de disseminar desinformação sobre o caso, o que teria dificultado ainda mais o resgate.

Família denuncia abandono e falta de informações oficiais



Mariana Marins, irmã da jovem desaparecida, é a principal fonte de informações sobre o caso nas redes sociais. Em vídeos publicados no domingo (22), ela afirmou que nenhuma equipe havia alcançado Juliana e que as informações divulgadas por autoridades estavam incorretas.

A família reclama da falta de apoio da Embaixada do Brasil na Indonésia. Segundo Mariana, as autoridades não forneceram dados consistentes, nem atuaram de forma eficiente para facilitar o resgate. Ela disse ainda que o cenário no local exige uso de helicóptero, única alternativa viável devido à geografia do terreno.

Equipes locais tentaram descer a encosta onde Juliana foi vista pela última vez, mas a operação foi interrompida por conta do mau tempo. O último registro visual da brasileira foi feito por um drone operado por turistas, no sábado (21), às 17h30 (horário local).

Desde então, não houve mais sinal da jovem. A região onde ela caiu é remota e sem cobertura de celular, o que impede qualquer tipo de comunicação direta.