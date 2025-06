Instagram/@brunabiancardi Bruna Biancardi compartilha como revelou a nova gestação

Bruna Biancardi emocionou seus seguidores nesta terça-feira (24) ao compartilhar um vídeo íntimo e cheio de significado: o momento em que descobriu que está grávida novamente.

A influenciadora, que aguarda a chegada de Mel, sua segunda filha com Neymar, publicou a reação surpresa ao lado da amiga Adenacia, que, segundo ela, foi essencial para que o novo teste fosse feito.

“Começou assim... (ficamos surpresas pq eu já tinha feito um teste e tinha dado negativo, mas a Adenacia sonhou que eu estava grávida e trouxe um outro teste pra eu fazer – e ela estava certa kkk)” , escreveu Bruna.

O momento da revelação para o pai da criança, Neymar, também foi dividido com os fãs. A ideia inicial era usar um body com a notícia na pequena Mavie, filha mais velha do casal, mas a ansiedade falou mais alto.

“Pra contar pro papai a ideia era colocar um body na Mavie com a notícia, mas sou ansiosa e não aguentei esperar” , disse Bruna, mostrando Mavie entregando o teste de gravidez ao jogador.

Além de Mavie e da futura Mel com Bruna, o jogador já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, fruto de seu relacionamento com Amanda Kimberlly.