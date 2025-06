Reprodução YouTube Cristiano Araújo

Vítima de um trágico acidente de carro que também tirou a vida de sua namorada, Allana Moraes, o cantor Cristiano Araújo se consolidou como um dos cantores sertanejos mais escutados do país.

Mesmo após dez anos de sua morte, ele continua como uma referência na indústria fonográfica. Os clipes de hits interpretados por ele somam milhões de visualizações. Nesta terça-feira (24), o iG Gente traz os sete vídeos mais assistidos do musicista:

“É com ela que eu estou” – 377 M de visualizações





"Caso Indefinido" - 289 M de visualizações





"Se Olha no Espelho" (Maiara & Maraisa ft. Cristiano) – 257 M de visualizações





“Maus Bocados” – 153 M de visualizações





“Você Mudou” – 173 M de visualizações





“Hoje Eu Tô Terrível” - 108 M de visualizações





"Cê que Sabe" - 43 M de visualizações





Relembre

No dia 24 de junho de 2015, o cantor Cristiano Araújo, então com 29 anos, faleceu. O artista vivia o auge do sucesso, com várias canções liderando as principais rádios do país. Ele morreu após um acidente automobilístico de grandes proporções.

Na época, ele estava acompanhado da namorada, Allana Moraes, de 19. Os dois retornavam de Itumbiara, no interior de Goiás. O carro em que viajavam capotou na rodovia BR-153.